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Луис Диас хочет перейти в «Барсу» из «Ливерпуля» летом. Агент вингера сообщил об этом Деку (Хосе Альварес)

Луис Диас хочет перейти в «Барселону» из «Ливерпуля» летом.

По информации журналиста Хосе Альвареса, озвученной в эфире El Chiringuito TV, 28-летний вингер через агента передал свои пожелания спортивному директору каталонцев Деку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести игрока на левый фланг нападения этим летом и рассматривает кандидатуру Диаса.

В текущем сезоне колумбиец провел за «Ливерпуль» 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

«Барсе» интересен Исак – его ценят выше, чем Дьокереша. Клуб следит за Леау, Луисом Диасом и Рэшфордом

Опубликовал: Максим Федер
Источник: El Chiringuito TV
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