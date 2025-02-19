Луис Диас хочет перейти в «Барсу» из «Ливерпуля» летом. Агент вингера сообщил об этом Деку (Хосе Альварес)

Луис Диас хочет перейти в «Барселону» из «Ливерпуля» летом.

По информации журналиста Хосе Альвареса, озвученной в эфире El Chiringuito TV, 28-летний вингер через агента передал свои пожелания спортивному директору каталонцев Деку .

Ранее сообщалось , что «Барселона » хочет приобрести игрока на левый фланг нападения этим летом и рассматривает кандидатуру Диаса .

В текущем сезоне колумбиец провел за «Ливерпуль » 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

«Барсе» интересен Исак – его ценят выше, чем Дьокереша. Клуб следит за Леау, Луисом Диасом и Рэшфордом