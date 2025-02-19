Тренер «Хоффенхайма» с дилдо в руке, в поварском колпаке и фартуке обратился к игрокам в раздевалке: «Вы должны быть так же тверды»

Тренер «Хоффенхайма» произнес мотивационную речь с дилдо в руке.

Это произошло во время подготовки к домашнему матчу с «Фрайбургом » 8 декабря. На тот момент команда проиграла три матча подряд с общей разницей мячей 0:8.

Тогда главный тренер команды Кристиан Ильцер , работающий в клубе с ноября 2024-го, произнес в раздевалке мотивационную речь. Он надел поварской колпак, фартук и начал размешивать воображаемое волшебное зелье.

Он добавлял «ингредиенты», необходимые для успешной игры. Когда он говорил о том, что нужно создавать больше остроты, он бросил перец чили.

Еще один лозунг 48-летнего специалиста из Австрии – «мужественность». Ильцер продемонстрировал фаллоимитатор, который принес с собой. Он сказал: «Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо». Отмечается, что звезды «Хоффенхайма » отреагировали на происходящее с удивлением.

В ответ на запрос СМИ с просьбой прокомментировать эпизод, клуб заявил: «Основное правило: то, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке».

47-летний Ильцер и ранее произносил необычные речи. Обычно за них отвечает помощник тренера непосредственно перед началом матча. Во время работы в австрийском «Штурме» он использовал барракуду и медоеда для мотивации игроков.

«Хоффенхайм» сыграл с «Фрайбургом» вничью (1:1), а после той речи победил лишь трижды за 13 следующих матчей во всех турнирах. Команда идет на 15-м месте в Бундеслиге.