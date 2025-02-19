  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Хоффенхайма» с дилдо в руке, в поварском колпаке и фартуке обратился к игрокам в раздевалке: «Вы должны быть так же тверды»
31

Тренер «Хоффенхайма» с дилдо в руке, в поварском колпаке и фартуке обратился к игрокам в раздевалке: «Вы должны быть так же тверды»

Тренер «Хоффенхайма» произнес мотивационную речь с дилдо в руке.

Это произошло во время подготовки к домашнему матчу с «Фрайбургом» 8 декабря. На тот момент команда проиграла три матча подряд с общей разницей мячей 0:8.

Тогда главный тренер команды Кристиан Ильцер, работающий в клубе с ноября 2024-го, произнес в раздевалке мотивационную речь. Он надел поварской колпак, фартук и начал размешивать воображаемое волшебное зелье.

Он добавлял «ингредиенты», необходимые для успешной игры. Когда он говорил о том, что нужно создавать больше остроты, он бросил перец чили.

Еще один лозунг 48-летнего специалиста из Австрии – «мужественность». Ильцер продемонстрировал фаллоимитатор, который принес с собой. Он сказал: «Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо». Отмечается, что звезды «Хоффенхайма» отреагировали на происходящее с удивлением.

В ответ на запрос СМИ с просьбой прокомментировать эпизод, клуб заявил: «Основное правило: то, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке».

47-летний Ильцер и ранее произносил необычные речи. Обычно за них отвечает помощник тренера непосредственно перед началом матча. Во время работы в австрийском «Штурме» он использовал барракуду и медоеда для мотивации игроков.

«Хоффенхайм» сыграл с «Фрайбургом» вничью (1:1), а после той речи победил лишь трижды за 13 следующих матчей во всех турнирах. Команда идет на 15-м месте в Бундеслиге.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Bild
logoХоффенхайм
logoКристиан Ильцер
ахахаха
logoФрайбург
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Байер» победил «Хоффенхайм» (3:1) – команда Хаби Алонсо не проигрывает в Бундеслиге с августа. Бонифасе, Фримпонг и Шик забили, Гримальдо удалили на 61-й
42 февраля, 18:27
«Хоффенхайм» за 10 млн евро купил 18-летнего вингера «Хаммарбю» Туре
1 февраля, 17:54Фото
Судьи в Германии начнут объяснять решения после ВАР со следующего тура. Идея будет опробована в матчах «Баварии» и «Байера»
3427 января, 18:53
Главные новости
Тикнизян о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Чушь какая-то, без «Зенита» было бы скучно. Клубы вправе делать то, что хотят»
12 минуты назад
Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважение к судье» в матче с «Осасуной». «Реал» подаст апелляцию
3613 минут назад
Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год без учета бонусов. Клуб предлагает 2,5–2,7 млн (Metaratings)
3931 минуту назад
Гасперини о вылете из ЛЧ: «Лукман – один из худших пенальтистов, что я видел. У него ужасная статистика даже на тренировках. Ретеги и Де Кетеларе были на поле – я не оценил этот момент»
2745 минут назад
Пеп Гвардиола: «Редко обсуждаю арбитров со своими игроками. Чаще всего я даже не знаю, кто будет судить»
1946 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
6950 минут назад
«Шанхай» Слуцкого вышел в 1/8 финала азиатской ЛЧ, так как «Шаньдун Тайшань» снялся из-за «серьезных проблем со здоровьем игроков»
3056 минут назад
«Холанд будет играть за «Реал». Он не говорил публично, но я знаю, что Эрлинг хотел бы этого». Миятович о форварде «Ман Сити»
19сегодня, 11:19
В особняке судьи Мунуэры Монтеро есть мурал Месси в форме «Барсы» (OK Diario)
157сегодня, 11:08Фото
«Обещайте, что я не умру. Не хочу умирать». Тороп в скорой, злой Акинфеев и прощание с Федотовым – во второй серии документального сериала «Мама, мы – ЦСКА!»
сегодня, 11:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов должен был играть на турнире стримеров по Доте: «Из-за плотного графика пришлось отказаться»
3 минуты назадКиберспорт
27 февраля в Санкт-Петербурге пройдет новая футбольная викторина от «Квиз Плюс»
225 минут назадРеклама
Феликс о целях «Милана» после вылета из ЛЧ: «Остался Кубок Италии, задача в Серии А – финишировать в топ-4. Это может спасти сезон»
6сегодня, 11:25
35-летний Де Маркос завершит карьеру в конце сезона. Защитник «Атлетика» за 16 лет провел 560 матчей в клубе
6сегодня, 10:43
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» примет «Йокогаму»
21сегодня, 10:00
Томиясу перенес операцию на колене. Защитник «Арсенала» отыграл 6 минут в этом сезоне
7сегодня, 09:55
Селихов прошел медосмотр в «Урале». Команда идет третьей в Первой лиге
16сегодня, 09:46
Слуцкий о «Шанхае» в азиатской ЛЧ: «Доволен выступлениями команды. Игра здесь поможет повысить наш уровень, мы можем стать сильнее»
3сегодня, 09:29
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
3сегодня, 07:54
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14сегодня, 07:39