Сероух забил 5 голов «Динамо». Форвард «Сочи» – второй игрок в истории КХЛ с пента-триком после Морозова в 2008-м
Даниил Сероух – второй игрок в истории КХЛ, забивший 5 голов в одном матче.
«Сочи» победил «Динамо» (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард гостей Даниил Сероух забил 5 голов и стал первым игроком в истории «Сочи» с таким достижением.
Кроме того, 27-летний нападающий стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче.
Первым был Алексей Морозов («Ак Барс»), забивший 5 голов в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года.
Сероух набрал 29 (15+14) очков в 48 матчах в текущем сезоне. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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