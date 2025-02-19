Сероух забил 5 голов «Динамо». Форвард «Сочи» – второй игрок в истории КХЛ с пента-триком после Морозова в 2008-м

Даниил Сероух – второй игрок в истории КХЛ, забивший 5 голов в одном матче.

«Сочи» победил «Динамо » (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард гостей Даниил Сероух забил 5 голов и стал первым игроком в истории «Сочи » с таким достижением.

Кроме того, 27-летний нападающий стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче.

Первым был Алексей Морозов («Ак Барс»), забивший 5 голов в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года.

Сероух набрал 29 (15+14) очков в 48 матчах в текущем сезоне. Его подробная статистика – здесь .