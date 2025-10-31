РПЛ и «Матч ТВ» объявили о новом контракте до 2030-го. Клубы поддержали единогласно
«Матч ТВ» и Мир РПЛ официально согласовали подписание нового контракта.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что общая сумма нового четырехлетнего соглашения на трансляции составит 28,5 млрд рублей. Журналист Грант Гетадарян позднее уточнил, что с учетом обслуживания ВАР и продакшена контракт превысит 30 млрд рублей.
«Российская Премьер-Лига и «Матч ТВ» договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей Лиги.
Соглашение рассчитано на четыре года – с начала сезона-2026/27 до окончания сезона-2029/30. Оно включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя.
Подписание соглашения было одобрено на сегодняшнем заседании общего собрания РПЛ. Клубы-члены лиги проголосовали за пролонгацию договора единогласно», – говорится в сообщении РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
