53

РПЛ и «Матч ТВ» объявили о новом контракте до 2030-го. Клубы поддержали единогласно

«Матч ТВ» и Мир РПЛ официально согласовали подписание нового контракта.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что общая сумма нового четырехлетнего соглашения на трансляции составит 28,5 млрд рублей. Журналист Грант Гетадарян позднее уточнил, что с учетом обслуживания ВАР и продакшена контракт превысит 30 млрд рублей.

«Российская Премьер-Лига и «Матч ТВ» договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей Лиги.

Соглашение рассчитано на четыре года – с начала сезона-2026/27 до окончания сезона-2029/30. Оно включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя.

Подписание соглашения было одобрено на сегодняшнем заседании общего собрания РПЛ. Клубы-члены лиги проголосовали за пролонгацию договора единогласно», – говорится в сообщении РПЛ.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?184 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
телевидение
logoМатч ТВ
logoКрылья Советов
logoДинамо Махачкала
logoРостов
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoПари НН
logoАхмат
logoАкрон
logoЗенит
logoОренбург
logoКраснодар
logoЦСКА
logoРубин
logoБалтика
logoСочи
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сумма контракта РПЛ и «Матч ТВ» превысит 30 млрд рублей – с учетом обслуживания ВАР и продакшена
сегодня, 10:49
«Матч ТВ» и РПЛ подпишут новый контракт на трансляции. Сумма – 28,5 млрд рублей за 4 года («РБ Спорт»)
сегодня, 10:09
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
6 минут назад
«Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента
39 минут назадВидео
Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»
42 минуты назад
Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»
55 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Шэньчжэнь» – 1:0, Андре Луис забил. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
сегодня, 13:55Видео
«Ривер Плейт» увеличивает отступные игрокам после ухода Мастантуоно в «Реал»: «Цель – устранить односторонность. При пункте в 100 млн евро клубы вынуждены вести переговоры»
сегодня, 13:44
Кого выберите на новый тур РПЛ в Основе? Успейте собрать команду до старта первых матчей
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
сегодня, 13:17Фото
Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»
сегодня, 12:50
Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»
сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
8 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
11 минут назадLive
«Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ
21 минуту назад
Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м
22 минуты назад
Гендиректор «Ювентуса» о трансферах: «Давайте поговорим об этом через год-полтора. Летом мы приобрели отличных игроков, я не трачу бессонные ночи на поиски новых»
30 минут назад
Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»
56 минут назад
Романцев о легионерах: «Зеленая улица иностранцам, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее. А не безликим середнякам, полирующим скамейки. Таких большинство»
сегодня, 13:57
Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»
сегодня, 13:56
Алонсо о Мбаппе: «Он продолжит забивать голы. Его рутина превосходна, он относится к ней очень зрело»
сегодня, 13:47
«У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ
сегодня, 13:30