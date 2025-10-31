РПЛ и «Матч ТВ» объявили о новом контракте до 2030-го. Клубы поддержали единогласно

«Матч ТВ» и Мир РПЛ официально согласовали подписание нового контракта.

Ранее «РБ Спорт» сообщил , что общая сумма нового четырехлетнего соглашения на трансляции составит 28,5 млрд рублей. Журналист Грант Гетадарян позднее уточнил , что с учетом обслуживания ВАР и продакшена контракт превысит 30 млрд рублей.

«Российская Премьер-Лига и «Матч ТВ » договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей Лиги.

Соглашение рассчитано на четыре года – с начала сезона-2026/27 до окончания сезона-2029/30. Оно включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя.

Подписание соглашения было одобрено на сегодняшнем заседании общего собрания РПЛ. Клубы-члены лиги проголосовали за пролонгацию договора единогласно», – говорится в сообщении РПЛ .