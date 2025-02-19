Камила Валиева встречается с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым (журналист «СЭ» Артур Хайруллин)

Камила Валиева встречается с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.

«Никита Нестеров встречается с Камилой Валиевой . Новости, которые мы заслужили», – написал Хайруллин.

18-летняя Валиева – чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года, сейчас отбывает дисквалификацию за допинг.

31-летний Нестеров – защитник и капитан хоккейного клуба ЦСКА , олимпийский чемпион 2018 года.