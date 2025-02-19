Камила Валиева встречается с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым (журналист «СЭ» Артур Хайруллин)
Камила Валиева встречается с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Никита Нестеров встречается с Камилой Валиевой. Новости, которые мы заслужили», – написал Хайруллин.
18-летняя Валиева – чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года, сейчас отбывает дисквалификацию за допинг.
31-летний Нестеров – защитник и капитан хоккейного клуба ЦСКА, олимпийский чемпион 2018 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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