  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Стивен Уорнок считает, что смерть Жоты сказывается на «Ливерпуле»: «Через 20 минут после начала матча звучит песня про Диогу, и темп игры падает. Игроки мысленно возвращаются к нему»
22

Стивен Уорнок считает, что смерть Жоты сказывается на «Ливерпуле»: «Через 20 минут после начала матча звучит песня про Диогу, и темп игры падает. Игроки мысленно возвращаются к нему»

Стивен Уорнок считает, что смерть Диогу Жоты сказывается на игре «Ливерпуля».

«В раздевалке команда сейчас переживает утрату. Как влиться новым игрокам? Это ужасная ситуация.

Это не может не сказываться. Они ведь тоже люди. Каждый раз, когда я прихожу на «Энфилд» или смотрю матч «Ливерпуля», я замечаю одно: через 20 минут после начала игры звучит песня про Диогу Жоту, и в течение следующих 5-10 минут темп игры полностью падает.

Игроки слышат эту песню, и в этот момент их мысли невольно возвращаются к другу и близкому партнеру по команде. В раздевалке его шкафчик все еще стоит на месте – ты постоянно сталкиваешься с напоминанием о человеке, которого потерял, и это, конечно, нелегко.

Некоторые могут отложить это в сторону, но для других это будет тяжелым грузом на плечах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире BBC Radio 5 Live. 

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?187 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoДиогу Жота
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoСтивен Уорнок
logoЭнфилд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оби Микел о Салахе: «Он как тень себя прежнего – я слышал, Мо был очень близок с Жотой. Я буду осторожен, критикуя «Ливерпуль»
29 октября, 19:38
Мареска о «Ливерпуле»: «Они фантастически проводят сезон после трагедии с Жотой. Я прошел через это 20 лет назад с Пуэртой. Непросто каждый день видеть пустующее место на базе»
3 октября, 16:21
Слот о покупке Экитике и Исака: «Ливерпуль» думал о замене Нуньеса, но из-за трагедии с Жотой нам пришлось взять двух форвардов»
29 сентября, 18:46
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
6 минут назад
«Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента
40 минут назадВидео
Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»
43 минуты назад
Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»
56 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Шэньчжэнь» – 1:0, Андре Луис забил. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
сегодня, 13:55Видео
«Ривер Плейт» увеличивает отступные игрокам после ухода Мастантуоно в «Реал»: «Цель – устранить односторонность. При пункте в 100 млн евро клубы вынуждены вести переговоры»
сегодня, 13:44
Кого выберите на новый тур РПЛ в Основе? Успейте собрать команду до старта первых матчей
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
сегодня, 13:17Фото
Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»
сегодня, 12:50
Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»
сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
9 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
12 минут назадLive
«Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ
22 минуты назад
Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м
23 минуты назад
Гендиректор «Ювентуса» о трансферах: «Давайте поговорим об этом через год-полтора. Летом мы приобрели отличных игроков, я не трачу бессонные ночи на поиски новых»
31 минуту назад
Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»
57 минут назад
Романцев о легионерах: «Зеленая улица иностранцам, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее. А не безликим середнякам, полирующим скамейки. Таких большинство»
сегодня, 13:57
Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»
сегодня, 13:56
Алонсо о Мбаппе: «Он продолжит забивать голы. Его рутина превосходна, он относится к ней очень зрело»
сегодня, 13:47
«У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ
сегодня, 13:30