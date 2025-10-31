Стивен Уорнок считает, что смерть Жоты сказывается на «Ливерпуле»: «Через 20 минут после начала матча звучит песня про Диогу, и темп игры падает. Игроки мысленно возвращаются к нему»

Стивен Уорнок считает, что смерть Диогу Жоты сказывается на игре «Ливерпуля».

«В раздевалке команда сейчас переживает утрату. Как влиться новым игрокам? Это ужасная ситуация.

Это не может не сказываться. Они ведь тоже люди. Каждый раз, когда я прихожу на «Энфилд » или смотрю матч «Ливерпуля», я замечаю одно: через 20 минут после начала игры звучит песня про Диогу Жоту , и в течение следующих 5-10 минут темп игры полностью падает.

Игроки слышат эту песню, и в этот момент их мысли невольно возвращаются к другу и близкому партнеру по команде. В раздевалке его шкафчик все еще стоит на месте – ты постоянно сталкиваешься с напоминанием о человеке, которого потерял, и это, конечно, нелегко.

Некоторые могут отложить это в сторону, но для других это будет тяжелым грузом на плечах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » в эфире BBC Radio 5 Live.