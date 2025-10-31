Стивен Уорнок считает, что смерть Жоты сказывается на «Ливерпуле»: «Через 20 минут после начала матча звучит песня про Диогу, и темп игры падает. Игроки мысленно возвращаются к нему»
«В раздевалке команда сейчас переживает утрату. Как влиться новым игрокам? Это ужасная ситуация.
Это не может не сказываться. Они ведь тоже люди. Каждый раз, когда я прихожу на «Энфилд» или смотрю матч «Ливерпуля», я замечаю одно: через 20 минут после начала игры звучит песня про Диогу Жоту, и в течение следующих 5-10 минут темп игры полностью падает.
Игроки слышат эту песню, и в этот момент их мысли невольно возвращаются к другу и близкому партнеру по команде. В раздевалке его шкафчик все еще стоит на месте – ты постоянно сталкиваешься с напоминанием о человеке, которого потерял, и это, конечно, нелегко.
Некоторые могут отложить это в сторону, но для других это будет тяжелым грузом на плечах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире BBC Radio 5 Live.