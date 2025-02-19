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  • Лукман о том, что Гасперини назвал его «худшим пенальтистом» после вылета из ЛЧ: «Это ранит и вызывает ощущение глубокого неуважения. В «Аталанте» я столкнулся с многими трудностями, о которых не говорил»
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Лукман о том, что Гасперини назвал его «худшим пенальтистом» после вылета из ЛЧ: «Это ранит и вызывает ощущение глубокого неуважения. В «Аталанте» я столкнулся с многими трудностями, о которых не говорил»

Адемола Лукман отреагировал на публичную критику со стороны Джан Пьеро Гасперини.

Вчера «Аталанта» проиграла ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3, 2:5 по сумме двух игр) и вылетела из турнира. На 61-й минуте Лукман не забил 11-метровый при счете 1:3.

После матча главный тренер «Аталанты» раскритиковал нигерийца за нереализованный пенальти: «Один из худших пенальтистов, что я видел. У него ужасная статистика даже на тренировках. Ретеги и Де Кетеларе были на поле – я не оценил этот момент».

«Мне грустно писать это заявление в такой день – прежде всего, из-за того, чего мы достигли вместе как команда и как город.

То, что меня выделяют таким образом, не только ранит, но и вызывает ощущение глубокого неуважения ко мне, не в последнюю очередь из-за огромного труда и самоотдачи, которые я показывал каждый день, чтобы помочь добиться успеха клубу и его невероятным болельщикам из Бергамо.

По правде говоря, за время моего пребывания здесь я столкнулся с множеством трудностей, о большей части которых я никогда не говорил, потому что считаю, что команда всегда должна быть защищена и должна стоять на первом месте. Это делает случившееся прошлым вечером еще более обидным.

Как и наши невероятные болельщики, команда тоже переживает из-за вчерашнего результата. Во время матча назначенный пенальтист попросил меня исполнить пенальти, и я взял на себя ответственность и сделал это, чтобы поддержать команду.

Жизнь состоит из испытаний и превращения боли в силу, и я буду продолжать это делать», – написал нападающий «Аталанты».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Адемолы Лукмана
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logoсерия А Италия
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