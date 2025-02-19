«Зенит» покупает Зделара у ЦСКА за 1,5 млн евро («Мутко против»)
Саша Зделар перейдет в «Зенит».
Петербургский клуб близок к трансферу полузащитника ЦСКА за 1,5 миллиона евро, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Сербский футболист выступает за армейцев с 2022 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона.
Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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