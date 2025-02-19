«Зенит» покупает Зделара у ЦСКА за 1,5 млн евро («Мутко против»)

Саша Зделар перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб близок к трансферу полузащитника ЦСКА за 1,5 миллиона евро, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сербский футболист выступает за армейцев с 2022 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона.

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь .