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  • В RFEF не согласились с доводами «Реала», что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you судье матча с «Осасуной». Джуд дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги
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В RFEF не согласились с доводами «Реала», что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you судье матча с «Осасуной». Джуд дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги

RFEF сочла верной передачу слов Джуда Беллингема в протоколе матча с «Осасуной».

Полузащитник «Реала» получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме матча 24-го тура Ла Лиги. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал в протоколе, что полузащитник мадридцев сказал ему «иди на ### (на фиг)». «Реал» планировал предоставить дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off («да брось ты», «отвали», «########»), а не fuck you («иди на ###»).

В среду Комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать англичанина на 2 матча Ла Лиги, расценив его слова как неуважение к судье. «Реал» планирует подать апелляцию с целью добиться отмены наказания.

По данным As, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не приняла во внимание предоставленные «Реалом» видеодоказательства и заключение эксперта по чтению по губам, из которых следует, что Монтеро неправильно расслышал слова Беллингема

«Ни представленные изображения, ни сопровождающие их экспертные заключения не позволяют прийти к однозначному выводу, что игрок произнес фразу, отличную от указанной в протоколе.

В частности, видеодоказательства не позволяют увидеть точный момент, когда игрок произнес фразу полностью, что, по мнению Комитета, делает невозможным распознание слова, сказанного после глагола fuck.

С учетов этих фактов экспертные заключения и усилия клуба по интерпретации с целью создания своей версии того, что было сказано на самом деле, несомненно, заслуживают уважения, но этого недостаточно, чтобы опровергнуть правдивость судейского протокола», – говорится в заключении комитета.

Fuck you и fuck off – одно и то же. Аргументы Беллингема и «Реала» не работают

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoДжуд Беллингем
дисквалификации
logoРеал Мадрид
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logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
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Федерация футбола Испании
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