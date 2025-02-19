«Шанхай» Слуцкого вышел в 1/8 финала азиатской ЛЧ, так как «Шаньдун Тайшань» снялся из-за «серьезных проблем со здоровьем игроков»

Команда Леонида Слуцкого вышла в плей-офф Лиги чемпионов Азии.

«Шаньдун Тайшань» решил не играть в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии. Азиатская конфедерация футбола (АКФ) уже объявила , что клуб снялся с турнира и заявил, что не встретится с корейским «Ульсаном ».

Матч должен был пройти сегодня и начаться в 13:00 по московскому времени. Китайская сторона сообщила, что на игру «не набирается состав из-за серьезных проблем со здоровьем игроков», ситуацию рассмотрят соответствующие органы комитета организации.

Китайский клуб шел на 8-м месте и набрал 10 очков в 7 матчах, для выхода в 1/8 финала нужно было не проиграть«Ульсану». Сейчас результаты «Шаньдуна » аннулированы, он опустился на последнюю строчку.

После снятия клуба с турнира «Шанхай Шэньхуа » Леонида Слуцкого, набравший 10 очков в 8 матчах и занимавший 7-е место до заключительных игр конкурентов, автоматически квалифицировался в плей-офф.

Это не первый подобный случай в сезоне-2024/25. Ранее из Лиги чемпионов Азии 2 был исключен индийский «Мохун Баган » за отказ ехать в Иран на матч с местным «Трактор Сази» во 2-м туре соревнования, результаты клуба также аннулировали.