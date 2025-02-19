«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» примет «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Okko.

В первом матче мадридцы обыграли «горожан» на выезде со счетом 3:2.

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