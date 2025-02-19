«Спартак» продвинулся в переговорах по Саласару после срыва его трансфера в «Зенит» («Чемпионат»)
«Спартак» достиг прогресса в переговорах по Родриго Саласару.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Красно-белые хотят успеть оформить сделку по 25-летнему хавбеку «Браги» до закрытия зимнего трансферного окна.
Ранее сорвался переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро – португальский клуб прекратил переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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