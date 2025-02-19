«Спартак» продвинулся в переговорах по Саласару после срыва его трансфера в «Зенит» («Чемпионат»)

«Спартак» достиг прогресса в переговорах по Родриго Саласару.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Красно-белые хотят успеть оформить сделку по 25-летнему хавбеку «Браги» до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее сорвался переход Саласара в «Зенит » за 15+5 млн евро – португальский клуб прекратил переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией.