  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» продвинулся в переговорах по Саласару после срыва его трансфера в «Зенит» («Чемпионат»)
34

«Спартак» продвинулся в переговорах по Саласару после срыва его трансфера в «Зенит» («Чемпионат»)

«Спартак» достиг прогресса в переговорах по Родриго Саласару.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Красно-белые хотят успеть оформить сделку по 25-летнему хавбеку «Браги» до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее сорвался переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро – португальский клуб прекратил переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoРодриго Саласар
logoБрага
logoвысшая лига Португалия
возможные трансферы
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурцкая о видео с Саласаром, говорящем распределительной шляпе «только не «Спартак»: «Думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел туда. Любые способы войны хороши»
5717 февраля, 16:30Видео
Саласар хочет уйти из «Браги» в «Зенит». Хавбек считает, что задержался в клубе, а врачи не справляются с его микротравмами (Legalbet)
2216 февраля, 17:52
Тренер «Браги» Карвальял о Саласаре: «Он наш игрок, это приятное возвращение. Он улыбчив и позитивен, восстанавливается после травмы»
1116 февраля, 11:54
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» вылетел из ЛЧ, «Бавария» прошла в 1/8 финала, «Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям», Медведев обыграл Хачанова и другие новости
1010 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
526 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
1438 минут назад
Разбираетесь в беттинге, обожаете киберспорт и круто пишете? Тогда откликайтесь на вакансию автора в раздел «Ставки» на Кибере!
сегодня, 05:00Вакансия
Кейн о травме: «Не уверен, что сыграю в воскресенье с «Айнтрахтом»
6сегодня, 04:43
Гасперини о вылете от «Брюгге»: «0:3 к перерыву – это было несправедливо, могло быть 2:1. Нереализованный пенальти подорвал энтузиазм «Аталанты»
16сегодня, 03:52
Феликс о вылете от «Фейеноорда»: «Милан» разочарован. Все было под контролем, старались забить второй гол, но потом все круто переменилось»
22сегодня, 02:43
Компани про 1:1 с «Селтиком»: «У «Баварии» было много шансов забить 2-3 гола. Мы потратили много сил за последние дни, в итоге – 8-очковый отрыв в Бундеслиге и выход в следующий раунд ЛЧ»
35вчера, 23:06
Гвардиола о проблемах «Сити» из-за травмы Родри: «Он лучший игрок мира. Требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси? Но в одной игре может быть что угодно, надо хотя бы напугать «Реал»
73вчера, 22:48
Мостовой о работе тренером: «Я просто не лезу по головам. Еще 20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть»
29вчера, 22:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
9 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» примет «Йокогаму»
1853 минуты назад
Товарищеский матч. «Динамо» Махачкала сыграет с «Ротором»
сегодня, 05:12
Колосков о словах матч-агента ФИФА про игру сборных США и России: «Чистой воды популизм. От национальной ассоциации заявлений пока не слышали»
5сегодня, 04:59
«Зиньковский — игрок с большим потенциалом. Сделает 5+5 в «Крыльях», и будут думать по его будущему». Гасилин об аренде вингера «Спартака»
15сегодня, 04:28
Президент ФНЛ об «Алании»: «Надеюсь, этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока открыт»
4сегодня, 04:14
«Брюгге» – 1-й бельгийский клуб, выигравший 2-матчевое противостояние в плей-офф ЛЧ
1сегодня, 03:37
Роджерс о вылете от «Баварии»: «Селтик» играл почти на равных с одним из фаворитов ЛЧ. Большой повод для гордости»
3сегодня, 03:21
Хюттер о вылете из ЛЧ: «Монако» более 60 минут превосходил «Бенфику» и показал конкурентоспособность. Рад полученному опыту»
1сегодня, 03:00
«Бавария» не проигрывает дома в ЛЧ 21 матч. Последнее поражение – 2:3 с «ПСЖ» в апреле 2021-го
3сегодня, 01:45
Рекомендуем