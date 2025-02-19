Артем Истомин: «Недавно норвежские лыжники сказали, что своим методом тренировок выкосили поколение талантливых спортсменов»

Артем Истомин рассказал об особенностях тренировок норвежцев.

— Когда после ОИ-2018 пришел Анатолий Хованцев, он привнес концепцию объемной низкоинтенсивной работы с целью улучшения утилизации лактата. Это было тяжело для спортсменов, потому что они не привыкли так тренироваться. Нынешнее поколение, приходя в сборную от личных тренеров, воспринимает такой подход легче или проблема сохранилась?

— Тут есть тонкий момент. Когда мы начали ездить с Анатолием Николаевичем по регионам и проводить семинары, поначалу мне казалось, что мы делаем хорошее дело. Но потом я обратил внимание, что тренеры, особенно детские, начинают слепо копировать подготовку взрослых спортсменов.

И получается, что мы не выстраиваем преемственности, а просто даем те наработки, которые есть в сборной, но люди начинают применять их на детях. Так не должно быть, это неправильно. И сейчас, когда я провожу семинары, выступаю на курсах по улучшению квалификации, то стараюсь в подобных вопросах быть аккуратнее. То есть, если до них доходит обсуждение, стараюсь тренерам максимально емко и доступно все объяснить, чтобы они не совершали таких ошибок.

Действительно, подготовка спортсмена высокого класса, уровня национальной команды предполагает большие объемы, но это связано с тем, что у нас очень плотный и насыщенный календарь стартов зимой. И мы просто не можем зимой заниматься скоростью и высокоинтенсивными тренировками — не выдержим соревновательный график.

Поэтому мы строим прочный фундамент, закладываем его летом за счет объемной аэробной работы, лишь отчасти низкоинтенсивной. Ее нельзя назвать низкоинтенсивной на самом деле, это зона средней интенсивности. Много работы в зоне средней интенсивности, это было предложено Хованцевым, я и сейчас работаю почти по такому же принципу.

Какие-то скоростные работы все равно подключаем, чтобы стимулировать эти процессы, заниматься поддержанием скорости, но это касается летней подготовки. Ближе к сезону начинается более интенсивная работа.

— Это немного не соответствует популярному норвежскому методу — поляризации подготовки, когда тренировки либо очень легкие, но объемные, либо очень интенсивные, в соревновательном режиме.

— Да, норвежцы раньше пропагандировали этот подход, многие про него говорили, а у нас в России до сих пор говорят как о передовом. Но на одном из последних семинаров норвежские лыжники сказали о том, что выкосили подобным методом очень большое поколение талантливых спортсменов.

Они признали, что да, действительно, эта концепция дает рост результатов на какой-то — достаточно короткий — период. Но затем следует либо перетренированность, либо травмы, либо заболевания, из-за которых спортсмены не могут продолжать карьеру.

Это связано с тем, что норвежский метод в совокупности больших объемов и ударных высокоинтенсивных тренировок приводит организм в состояние сильнейшего стресса, следствием чего являются травмы или переутомление. И мы в своей практике тоже это проходили, просто вовремя диагностировали проблему и постарались ее нивелировать, чтобы спортсмена вытащить, восстановить. Иначе все могло быть намного хуже.

Поэтому сейчас весь мир циклических видов спорта, особенно лыжные гонки, легкая атлетика, триатлон, пришли к тому, что много работают именно в средней зоне интенсивности. Это умеренный стресс, контролируемая нагрузка. Сейчас все больше ориентируются не на тот объем, который нужно выполнить, а на тот, который организм может в принципе переварить.

Серьезное внимание уделяется субъективному восприятию нагрузки, вплоть до того, что в некоторых тренировочных протоколах оценка тяжести фиксируется после каждого интервала, каждого повторения.

И тренировка может быть завершена из-за того, что спортсмен чувствует, что она идет тяжелее, чем должно быть. Мы также используем это в своей работе, объясняем спортсменам, какой нагрузка должна быть по ощущениям. Если она с ними не совпадает — тренировку нужно прекращать, перенести на другой день, – рассказал тренер сборной России по биатлону.