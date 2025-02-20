«Реал» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Барсой», ПСВ – с «Арсеналом» или «Интером», «Боруссия» – с «Лиллем» или «Астон Виллой»

Стало известно, с кем может сыграть «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду после ответных матчей в следующую стадию турнира вышли «Боруссия» Дортмунд, «Реал », «ПСЖ» и ПСВ.

В 1/8 финала «Боруссия » сыграет с «Лиллем » или «Астон Виллой », «Реал» – с «Атлетико» или «Байером», ПСВ – с «Арсеналом » или «Интером», а соперниками «ПСЖ» могут стать «Ливерпуль» или «Барселона».

Жеребьевка этой стадии пройдет в пятницу, 21 февраля.