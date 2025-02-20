«Реал» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Барсой», ПСВ – с «Арсеналом» или «Интером», «Боруссия» – с «Лиллем» или «Астон Виллой»
Стало известно, с кем может сыграть «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В среду после ответных матчей в следующую стадию турнира вышли «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «ПСЖ» и ПСВ.
В 1/8 финала «Боруссия» сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой», «Реал» – с «Атлетико» или «Байером», ПСВ – с «Арсеналом» или «Интером», а соперниками «ПСЖ» могут стать «Ливерпуль» или «Барселона».
Жеребьевка этой стадии пройдет в пятницу, 21 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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