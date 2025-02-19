Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Канзас-Сити».

Команды встретятся в 1-м раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Матч состоится на день позже из-за непогоды .

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.