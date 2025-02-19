Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры через Госуслуги, минимальный срок – 12 месяцев, отозвать заявление не получится. Законопроект внесен в Госдуму

Депутаты внесли в Госдуму обновленный законопроект о самоограничении от азартных игр.

В новой редакции законопроекта минимальный период самозапрета увеличился с 4 до 12 месяцев.

Гражданин должен самостоятельно подать заявление о самоисключении, либо, в случае ограниченной дееспособности, это может сделать его опекун. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

Данные об игроке внесут в единый реестр: самоограничившийся не сможет делать ставки онлайн, посещать пункты ППС и казино.

После подачи заявления игрок будет включен в реестр в течение 12 часов.

Комитет Госдумы по экономической политике уже одобрил законопроект, направил на рассмотрение в первом чтении до 11 марта и предложил включить его в программу на апрель 2025 года.

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