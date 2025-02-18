Чемпионат мира по биатлону-2025. Индивидуальная гонка. Тарьей Бо стартует 38-м, Самуэльссон – 42-м, Йоханнес Бо – 52-м, Фийон-Майе – 56-м, Лагрейд – 60-м
Братья Бо, Лагрейд и Фийон-Майе пробегут индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 17:05 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
18. Лукас Хофер (Италия)
20. Йоханнес Кюн (Германия)
24. Данило Ритмюллер (Германия)
26. Кэмпбелл Райт (США)
28. Мартин Понсилуома (Швеция)
30. Андрей Расторгуев (Латвия)
36. Филипп Хорн (Германия)
38. Тарьей Бо (Норвегия)
40. Эрик Перро (Франция)
42. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
44. Эмильен Жаклен (Франция)
46. Фабьен Клод (Франция)
48. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
50. Вебьорн Сорум (Норвегия)
52. Йоханнес Бо (Норвегия)
54. Томмазо Джакомель (Италия)
56. Кентен Фийон-Майе (Франция)
58. Яков Фак (Словения)
60. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
62. Мартин Ульдал (Норвегия)
Полный старт-лист – на сайте IBU.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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