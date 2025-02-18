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Чемпионат мира по биатлону-2025. Индивидуальная гонка. Тарьей Бо стартует 38-м, Самуэльссон – 42-м, Йоханнес Бо – 52-м, Фийон-Майе – 56-м, Лагрейд – 60-м

Братья Бо, Лагрейд и Фийон-Майе пробегут индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 17:05 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист

18. Лукас Хофер (Италия)

20. Йоханнес Кюн (Германия)

24. Данило Ритмюллер (Германия)

26. Кэмпбелл Райт (США)

28. Мартин Понсилуома (Швеция)

30. Андрей Расторгуев (Латвия)

36. Филипп Хорн (Германия)

38. Тарьей Бо (Норвегия)

40. Эрик Перро (Франция)

42. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

44. Эмильен Жаклен (Франция)

46. Фабьен Клод (Франция)

48. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

50. Вебьорн Сорум (Норвегия)

52. Йоханнес Бо (Норвегия)

54. Томмазо Джакомель (Италия)

56. Кентен Фийон-Майе (Франция)

58. Яков Фак (Словения)

60. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

62. Мартин Ульдал (Норвегия)

Полный старт-лист – на сайте IBU.

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Германии
logoТоммазо Джакомель
logoКентен Фийон-Майе
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
logoЛукас Хофер
logoсборная Франции
logoсборная Латвии
logoЙоханнес Бо
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
logoДанило Ритмюллер
logoФилипп Хорн
logoВебьорн Сорум
logoсборная Швеции
logoсборная США
logoЙоханнес Кюн
logoЭрик Перро
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logoЧемпионат мира по биатлону
logoЭндре Стремсхайм
logoМартин Понсилуома
logoЯков Фак
logoсборная Италии по биатлону
logoТарьей Бо
logoАндрей Расторгуев
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