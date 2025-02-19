ПСВ – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Ювентус» сыграет в гостях с ПСВ в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет Okko. В первом матче туринский клуб обыграл нидерландцев дома со счетом 2:1. Таблица ЛЧ Статистика ЛЧ