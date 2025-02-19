Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год без учета бонусов. Клуб предлагает 2,5–2,7 млн (Metaratings)
Родриго Саласар и «Спартак» обсуждают финансовые условия контракта.
В среду стало известно, что «Спартак» и «Брага» достигли прогресса в переговорах о трансфере уругвайского полузащитника.
По информации Metaratings, Саласар хочет получать в московском клубе 3 млн евро в год без учета бонусов. «Спартак» пытается снизить эту сумму до 2,5–2,7 млн евро в год.
Ранее сорвался переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро – португальский клуб прекратил переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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