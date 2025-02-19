Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год без учета бонусов. Клуб предлагает 2,5–2,7 млн (Metaratings)

Родриго Саласар и «Спартак» обсуждают финансовые условия контракта.

В среду стало известно , что «Спартак» и «Брага » достигли прогресса в переговорах о трансфере уругвайского полузащитника.

По информации Metaratings, Саласар хочет получать в московском клубе 3 млн евро в год без учета бонусов. «Спартак» пытается снизить эту сумму до 2,5–2,7 млн евро в год.

Ранее сорвался переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро – португальский клуб прекратил переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией.

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