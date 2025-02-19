Доха (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Бергсом, Рублев – с Боржесом, Алькарас встретится с Нарди, Оже-Альяссим – с Медьедовичем
Даниил Медведев сыграет с Зизу Бергсом во втором круге в Дохе.
Андрей Рублев встретится с Нуну Боржесом.
Сетка турнира здесь.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
17 – 22 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 3 035 960 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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