Артета об «Арсенале»: «Если мы хотим побеждать во всех турнирах, мы должны быть беспощадны. Нужно сохранять настрой и продолжать с той же стабильностью»

Микель Артета порассуждал, что нужно «Арсеналу» для продолжения борьбы в АПЛ.

«Канониры» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 22 очка в 9 матчах. Завтра команда Артеты в гостях сыграет с «Бернли » в 10-м туре чемпионата Англии.

«Да, [не сбавлять обороты] и сохранять настрой. Концентрация, сосредоточенность, амбиции, которые мы демонстрируем в каждом матче. Каждая игра приносит разные трудности. Иногда нам приходится быть очень терпеливыми, а иногда – использовать другой подход.

Мы должны продолжать играть с той же стабильностью, и мы знаем, как это непросто. Будет очень сложный матч с «Бернли», и нам нужно будет сохранить этот уровень игры, чтобы победить.

Если мы хотим выиграть во всех турнирах, в которых участвуем, мы должны быть беспощадными.

Слава богу, что у нас есть [глубина состава]. Есть пять-шесть игроков, и нам нужно найти решения, чтобы команда оставалась конкурентоспособной», – заявил главный тренер «Арсенала ».