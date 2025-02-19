Более 14 тысяч россиян обратились в медицинские организации по поводу склонности к азартным играм. Почти половина – младше 18 лет

Россияне стали чаще обращаться в медицинские организации по поводу склонности к азартным играм.

«По данным Минздрава, количество пациентов, зарегистрированных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения с основным диагнозом «Патологическое влечение к азартным играм», составило: в 2020-м – 15, в 2021-м – 16, в 2022-м – 14, в первом квартале 2023-го – 13.

Кроме того, по информации Минздрава, с 2022 года медицинскими организациями государственной системы здравоохранения ведется учет числа обращений граждан в медицинские организации по поводу склонности к азартным играм и пари: в 2022 году зарегистрировано 14 029 обращений, из них 126 обратившихся – дети до 14 лет, 6 153 – подростки 15-17 лет и 7 750 – взрослые 18 лет и старше», – говорится в пояснительной записке к законопроекту о самоограничении от азартных игр.

Исходя из этих данных, авторы законопроекта предложили ограничить доступ игроков к азартным играм с помощью механизма самоисключения. Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму в первом чтении.

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