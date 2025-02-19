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НХЛ намеревается провести некоторые матчи группового этапа Кубка мира-2028 в Европе. ИИХФ против – в целях защиты продаж билетов на игры ЧМ-2028

НХЛ рассматривает возможность проведения матчей Кубка мира-2028 в Европе.

Об этом сообщил председатель Финской ассоциации хоккея и член правления ИИХФ Хейкки Хиетанен.

Ранее сообщалось, что НХЛ хочет провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея. Планируется, что в турнире примут участие как минимум 8 национальных сборных. Вопрос с участием сборной России пока не решен. 

«Они хотят приехать в Европу, чтобы сыграть несколько матчей группового этапа, но переговоры все еще не завершены.

Они хотят проводить турнир в феврале, а нам бы больше подошел сентябрь. Если в феврале, то все игры пусть будут в Северной Америке», – приводит слова Хиетанена Iltalehti. 

По его словам, ИИХФ не хочет проведения матчей Кубка мира в Европе в феврале 2028 года, чтобы защитить продажи билетов на матчи ЧМ-2028 во Франции. 

Отметим, что при проведении Кубка мира в 1996 и 2004 году в Европе полностью проходили матчи одной из двух групп на предварительном этапе. Оба раза в ней выступали сборные Швеции, Финляндии, Чехии и Германии

Опубликовал: Александр Балабанов
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Федерация хоккея Финляндии
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