«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«ПСЖ» примет «Брест» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Okko.

В первом матче парижане разгромили «Брест » на выезде со счетом 3:0.

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