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Венгрия снова добилась исключения ОКР, двух футбольных клубов и патриарха Кирилла из пакета санкций Евросоюза

Венгрия снова добилась исключения ОКР и футбольных клубов из пакета санкций ЕС.

Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций.

Они снова хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы воспрепятствовали этому, потому что, если мы будем вносить церковных деятелей в санкционный список, мы потеряем возможность участия самих церквей в установлении мира», – сказал Сийярто в видеообращении в соцсети.

Он отметил, что по инициативе Венгрии снова, как и в случае с 15-м пакетом санкций, из списка были исключены Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды.

Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза. Туда попала Канделаки, хотели включить патриарха Кирилла и два футбольных клуба

Клубами РПЛ, исключенными из пакета санкций Евросоюза Венгрией, были или ЦСКА и «Ахмат», или «Зенит» и «Динамо»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Р-Спорт»
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