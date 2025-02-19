Венгрия снова добилась исключения ОКР, двух футбольных клубов и патриарха Кирилла из пакета санкций Евросоюза
Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций.
Они снова хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы воспрепятствовали этому, потому что, если мы будем вносить церковных деятелей в санкционный список, мы потеряем возможность участия самих церквей в установлении мира», – сказал Сийярто в видеообращении в соцсети.
Он отметил, что по инициативе Венгрии снова, как и в случае с 15-м пакетом санкций, из списка были исключены Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды.
Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза. Туда попала Канделаки, хотели включить патриарха Кирилла и два футбольных клуба
Клубами РПЛ, исключенными из пакета санкций Евросоюза Венгрией, были или ЦСКА и «Ахмат», или «Зенит» и «Динамо»
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