«Брагу» устроило предложение «Спартака» по Саласару, но португальцы хотят банковских гарантий. Из-за их отсутствия сорвался переход в «Зенит» (Metaratings)
«Брагу» устроило предложение «Спартака» по Родриго Саласару.
По информации Metaratings, португальский клуб ждет разрешения на трансфер от местной футбольной федерации, а также хочет получить гарантии от банка в Португалии, что платеж от «Спартака» дойдет до получателя.
Отмечается, что переговоры между всеми участниками сделки продолжаются.
Ранее сообщалось, что переход 25-летнего хавбека в «Зенит» сорвался как раз из-за отсутствия гарантий.
Саласар выступает за «Брагу» с июля 2023 года. На его счету 14 голов и 18 результативных передач в 70 матчах за команду.
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Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год без учета бонусов, клуб предлагает 2,5–2,7 млн
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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