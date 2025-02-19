«Брагу» устроило предложение «Спартака» по Саласару, но португальцы хотят банковских гарантий. Из-за их отсутствия сорвался переход в «Зенит» (Metaratings)

«Брагу» устроило предложение «Спартака» по Родриго Саласару.

По информации Metaratings, португальский клуб ждет разрешения на трансфер от местной футбольной федерации, а также хочет получить гарантии от банка в Португалии, что платеж от «Спартака » дойдет до получателя.

Отмечается, что переговоры между всеми участниками сделки продолжаются.

Ранее сообщалось , что переход 25-летнего хавбека в «Зенит » сорвался как раз из-за отсутствия гарантий.

Саласар выступает за «Брагу » с июля 2023 года. На его счету 14 голов и 18 результативных передач в 70 матчах за команду.

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