Погребняк задолжал ФНС 21,7 млн рублей с прибыли от компании, занимающейся складированием (SHOT)
У Павла Погребняка крупная задолженность перед ФНС в 21,7 млн рублей.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, Федеральная налоговая служба требует от экс-нападающего сборной России заплатить налог в размере 21,7 млн рублей.
По словам источника, 41-летний Погребняк владеет 10% компании «Облсклад», предоставляющей услуги по складированию и хранению. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год составила 239,4 млн рублей.
В случае неисполнения обязательств Погребняку могут заблокировать счета и ограничить выезд за границу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
