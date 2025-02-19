Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважение к судье» в матче с «Осасуной». «Реал» подаст апелляцию

Джуд Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги.

Полузащитник «Реала » получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме матча «Осасуна » – «Реал» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал в протоколе, что полузащитник мадридцев сказал ему «иди на ### (на фиг)».

Сообщалось , что мадридский клуб предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off («да брось ты», «отвали», «########»), а не fuck you («иди на ###»).

Marca сообщает, что Комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать Беллингема на 2 матча Ла Лиги , расценив его слова как неуважительное отношение к судье.

«Реал» намерен оспорить это решение и добиться отмены дисквалификации – в случае, если апелляция не будет удовлетворена, англичанин пропустит игры с «Жироной» и «Бетисом».

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Fuck you и fuck off – одно и то же. Аргументы Беллингема и «Реала» не работают