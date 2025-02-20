Мбаппе сделал второй хет-трик в составе «Реала» – в матче с «Ман Сити» в ЛЧ

Килиан Мбаппе сделал второй хет-трик в составе «Реала».

Нападающий мадридского клуба забил три мяча в ворота «Манчестер Сити » в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Первый хет-трик за «Реал » француз сделал 25 января – в игре с «Вальядолидом».

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .