Мбаппе сделал второй хет-трик в составе «Реала» – в матче с «Ман Сити» в ЛЧ
Килиан Мбаппе сделал второй хет-трик в составе «Реала».
Нападающий мадридского клуба забил три мяча в ворота «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).
Первый хет-трик за «Реал» француз сделал 25 января – в игре с «Вальядолидом».
С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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