«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ с сентября: 15 побед, 7 ничьих. Дальше – «Ман Сити» на выезде

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 22 матчей.

Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Астон Виллой » (2:2).

В последний (и единственный) раз «красные» проигрывали в чемпионате в сентябре – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 7 ничьих.

В следующем туре «Ливерпуль » на выезде сыграет с «Манчестер Сити».