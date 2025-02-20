«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ с сентября: 15 побед, 7 ничьих. Дальше – «Ман Сити» на выезде
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 22 матчей.
Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Астон Виллой» (2:2).
В последний (и единственный) раз «красные» проигрывали в чемпионате в сентябре – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 7 ничьих.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Манчестер Сити».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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