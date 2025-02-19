Прибыль «Краснодара» упала на 3,9 млрд рублей согласно налоговому отчету за 2024-й, расходы на зарплаты выросли на 1,05 млрд за год. Галицкий внес 3,65 млрд

Чистая прибыль «Краснодара» упала на 3,9 млрд рублей за год.

Эта информация стала известна после публикации данных налогового отчета клуба за 2024 год.

Отмечается, что выручка и прочие доходы выросли на 1,03 млрд рублей по сравнению с данными аналогичного отчета за 2023-й (до 11,685 млрд).

Доходы от участия в других организациях достигли показателя в 1,294 млрд (+0,767 млрд год к году).

Существенно выросли траты в графе себестоимости продаж и прочие расходы: 12,58 млрд рублей (+5,51 млрд).

Платежи в связи с оплатой труда работников также увеличились до 4,28 млрд (+1,048 млрд по сравнению с 2023-м).

Денежные вклады в «Краснодар » собственника Сергея Галицкого составили 3,648 млрд рублей (в 2023 году этот показатель был равен нулю).

Чистая прибыль клуба составил 0,41 млрд рублей, что ниже показателя 2023-го на 3,904 млрд.

Примечание: приведены данные из отчетности ООО «ФК «Краснодар», отчетность дочерней НЧОУ «СОШ-интернат «ФК Краснодар» пока не опубликована.

Прибыль «Краснодара» 12 млрд – не совсем прибыль? Вот как клуб тратит и зарабатывает