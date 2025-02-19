Прибыль «Краснодара» упала на 3,9 млрд рублей согласно налоговому отчету за 2024-й, расходы на зарплаты выросли на 1,05 млрд за год. Галицкий внес 3,65 млрд
Эта информация стала известна после публикации данных налогового отчета клуба за 2024 год.
Отмечается, что выручка и прочие доходы выросли на 1,03 млрд рублей по сравнению с данными аналогичного отчета за 2023-й (до 11,685 млрд).
Доходы от участия в других организациях достигли показателя в 1,294 млрд (+0,767 млрд год к году).
Существенно выросли траты в графе себестоимости продаж и прочие расходы: 12,58 млрд рублей (+5,51 млрд).
Платежи в связи с оплатой труда работников также увеличились до 4,28 млрд (+1,048 млрд по сравнению с 2023-м).
Денежные вклады в «Краснодар» собственника Сергея Галицкого составили 3,648 млрд рублей (в 2023 году этот показатель был равен нулю).
Чистая прибыль клуба составил 0,41 млрд рублей, что ниже показателя 2023-го на 3,904 млрд.
Примечание: приведены данные из отчетности ООО «ФК «Краснодар», отчетность дочерней НЧОУ «СОШ-интернат «ФК Краснодар» пока не опубликована.
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