«Служу России». Ротенберг получил благодарность от Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий»
Роман Ротенберг выложил фото благодарности от президента России Владимира Путина.
Первый вице-президент ФХР получил благодарность за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».
«Служу России», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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