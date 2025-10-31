Спаллетти о татуировке с эмблемой «Наполи»: «Сегодня я сдавал кровь из другой руки – не хотел, чтобы ее трогали. В Неаполе я чувствовал нечто высшее, этот город навсегда в моем сердце»

Лучано Спаллетти заявил, что Неаполь навсегда останется в его сердце.

В 2023 году тренер привел «Наполи» к первому за 33 года скудетто. В честь этого события он набил на руке эмблему клуба и скудетто с цифрой 3.

Сегодня 66-летний специалист официально представлен в качестве нового тренера «Ювентуса».

«В каждом городе, который я покидал, я оставлял что-то особенное. В Неаполе я чувствовал нечто высшее, осознавая красоту футбола и то, чего мы добились – фантастическое и важное скудетто. У меня установилась особая связь с этими людьми. С моей стороны это не изменится.

Сегодня я сдал анализ крови, и сделал это из другой [правой] руки, потому что здесь [на левой] у меня татуировка, и я не хотел, чтобы там что-то трогали. Для меня ничего не изменится. У меня всегда будет много друзей в Неаполе. Они также писали мне. Я вернусь в Неаполь, этот город навсегда останется в моем сердце, независимо от моих профессиональных решений.

Позвольте мне добавить кое-что о том, что говоря о «Наполи», я сказал, что не стал бы носить костюм ни одного другого клуба. Это было сказано в том сезоне. Конечно, я сказал президенту [Де Лаурентису]? что, если бы он отпустил меня, я бы не подписал контракт ни с каким другим клубом, как я и сделал. 4

Дело не в том, что я должен прекращать тренерскую деятельность из-за того, что провел сезон в «Наполи ». Мне пришлось принять этот вариант на один сезон из уважения к клубу и городу. Но после этого сезона я был свободен и мог получить другой опыт. Те, кто использует эту ситуацию для нападок на меня, вырывают ее из контекста, их намерения можно понять», – заявил Спаллетти .

Фото: instagram.com/valentinorussotattoo