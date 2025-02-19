Судья Монтеро об угрозах в соцсетях: «Я не выходил из дома весь день, моя семья страдает. Это выходит из-под контроля. Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее в СМИ?»
Напомним, главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом» удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Встреча завершилась со счетом 1:1.
После игры судья подвергся оскорблениям и угрозам в соцсетях.
«У меня есть племянники, которых поносят, девять братьев и сестер, которых оскорбляют, 90-летний отец, который ходит на мессу...
Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее во всех средствах массовой информации? Я весь день не выходил из дома, не веря в происходящее, это выходит из-под контроля. Какой вид спорта мы создаем?
Перед этим мне прислали более 100 тысяч сообщений с угрозами, угрозами смертью, оскорблениями... Я отключил учетную запись LinkedIn. Я не боюсь, потому что мне нечего скрывать.
Больше всего страдает моя семья, [мои родственники] в ужасном состоянии, очень обеспокоены. Они знают, что не могут попросить меня бросить работу, это невозможно. Я пытаюсь их успокоить. Я спокойно переношу эту клевету, но мои родители этого не заслуживают», – сказал Хосе Мунуэра Монтеро.
Судья Монтеро о мурале Месси: «Дом не мой, у меня нет там офиса. Это штаб-квартира компании партнера, это нормально. Мне нечего скрывать»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий