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Судья Монтеро об угрозах в соцсетях: «Я не выходил из дома весь день, моя семья страдает. Это выходит из-под контроля. Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее в СМИ?»

Судья Хосе Мунуэра Монтеро высказался о получаемых угрозах.

Напомним, главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом» удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Встреча завершилась со счетом 1:1.

После игры судья подвергся оскорблениям и угрозам в соцсетях.

«У меня есть племянники, которых поносят, девять братьев и сестер, которых оскорбляют, 90-летний отец, который ходит на мессу...

Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее во всех средствах массовой информации? Я весь день не выходил из дома, не веря в происходящее, это выходит из-под контроля. Какой вид спорта мы создаем?

Перед этим мне прислали более 100 тысяч сообщений с угрозами, угрозами смертью, оскорблениями... Я отключил учетную запись LinkedIn. Я не боюсь, потому что мне нечего скрывать.

Больше всего страдает моя семья, [мои родственники] в ужасном состоянии, очень обеспокоены. Они знают, что не могут попросить меня бросить работу, это невозможно. Я пытаюсь их успокоить. Я спокойно переношу эту клевету, но мои родители этого не заслуживают», – сказал Хосе Мунуэра Монтеро

Судья Монтеро о мурале Месси: «Дом не мой, у меня нет там офиса. Это штаб-квартира компании партнера, это нормально. Мне нечего скрывать»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoсудьи
logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
соцсети
logoОсасуна
logoРеал Мадрид
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