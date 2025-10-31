Коул о «Челси»: «Они не выиграют АПЛ, команда недостаточно сильна, чтобы конкурировать с «Арсеналом». Большие трофеи нужны в следующем сезоне»
Джо Коул убежден, что «Челси» не сможет победить в АПЛ в нынешнем сезоне.
«В этом сезоне от «Челси» надо ожидать уверенного попадания в Лигу чемпионов и борьбы в чемпионате. Не думаю, что команда достаточно сильна, чтобы конкурировать с «Арсеналом». Рад официально заявить, что они не выиграют чемпионат.
Чтобы этот сезон можно было считать успешным, «Челси» нужно уверенно играть в Лиге чемпионов и быть ближе к вершине турнирной таблицы, чем в прошлом году.
А в следующем сезоне им нужно выиграть главные трофеи, потому что на тот момент проект будет существовать уже пять сезонов», – сказал экс-полузащитник «синих».
Сейчас команда Энцо Марески занимает 9-е место в АПЛ, набрав 14 очков.
