«Аль-Наср» готов предложить 112 млн долларов за Митому. «Брайтон» не продал вингера за 67 млн (CBS Sports)

«Аль-Наср» намерен сделать Каору Митому самым дорогим японским игроком в истории.

По сведениям CBS Sports, саудовский клуб предлагал «Брайтону » 67 млн долларов и получил отказ, однако уже работает над вторым предложением.

Команда из Эр-Рияда готова заплатить за вингера 112 млн долларов с учетом бонусов. «Чайки» не хотели бы расставаться с одним из ключевых футболистов, но столь крупное предложение может изменить их отношение к ситуации.

В этом сезоне Митома забил 5 голов в 23 играх в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .