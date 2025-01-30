«Аль-Наср» готов предложить 112 млн долларов за Митому. «Брайтон» не продал вингера за 67 млн (CBS Sports)
«Аль-Наср» намерен сделать Каору Митому самым дорогим японским игроком в истории.
По сведениям CBS Sports, саудовский клуб предлагал «Брайтону» 67 млн долларов и получил отказ, однако уже работает над вторым предложением.
Команда из Эр-Рияда готова заплатить за вингера 112 млн долларов с учетом бонусов. «Чайки» не хотели бы расставаться с одним из ключевых футболистов, но столь крупное предложение может изменить их отношение к ситуации.
В этом сезоне Митома забил 5 голов в 23 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CBS Sports
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