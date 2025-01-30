Большунов уехал тренироваться в Европу по индивидуальному плану
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправился тренироваться в Европу.
Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В текущем сезоне 28-летний спортсмен занимает четвертое место в общем зачете Кубка страны.
«Большунов улетел в Европу тренироваться согласно индивидуальному плану», – сказала Вяльбе ТАСС.
Тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии «Матч ТВ» добавил, что лыжник вернется в Россию через три недели.
– Саша Большунов улетел в Европу. Через три недели он вернется, все хорошо. Никаких проблем со здоровьем у него нет.
– Где‑то в Альпах тренируется, на высоте?
– Да. Где снега побольше, – ответил Бородавко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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