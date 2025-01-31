Василевский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Лос-Анджелеса». У него 37 игр на ноль в НХЛ – делит 14-е место среди вратарей из Европы

Андрей Василевский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Кингс».

Вратарь «Тампы » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (3:0). В его активе также ассист при победной шайбе.

В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 21 победа в 38 матчах при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,28.

Матч на ноль стал для Василевского 37-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (515 матчей).

Он делит 14-е место среди вратарей из Европы по их числу, сравнявшись с Томми Сало (Швеция, 37 в 526) и обогнав Антти Ниеми (Финляндия, 36 в 464).

На 13-м месте идет Кари Лехтонен (Финляндия, 38 в 649). В топ-5 входят Доминик Гашек (Чехия, 81 в 735), Хенрик Лундквист (Швеция, 64 в 887), Пекка Ринне (Финляндия, 60 в 683), Евгений Набоков (Россия, 59 в 697) и Ярослав Галак (Словакия, 53 в 581).