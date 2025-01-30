Суд арестовал Анохина на 2 месяца по делу о взятке. Экс-гендиректор «Химок» признал вину
Вчера стало известно, что Сергей Анохин подозревается в том, что дал представителю силовых структур взятку в размере 50 миллионов рублей.
Сегодня Анохин признал вину. Суд выбрал для него меру пресечения.
«Анохин дал признательные показания по делу о взятке», – сообщили в правоохранительных органах.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрал обвиняемому по ст. 291 УК РФ (дача взятки) меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», – огласила решение судья Марина Багрова.
Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».
Шестеро задержаны по делу о взятке экс-гендиректора «Химок» Анохина, в том числе замначальника УВД ВАО Москвы и прокурор. У фигурантов изъято 2 млн долларов («СЭ»)
«Химки» про дело о взятке экс-гендиректора клуба Анохина: «Ситуация не имеет к нам отношения. Рассмотрим применение санкций к источникам нелепых слухов в случае дальнейшего их тиражирования»
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