Губерниев о сборе Большунова в Европе: «Руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять. Вранье и идиотская риторика надоели»

Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе должна уйти в отставку.

Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов тренируется в Европе по индивидуальному плану. Эту информацию подтвердила глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе.

«Итак, Большунов погнал тренироваться в Европу!

Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться – либо трусы надеть, либо крестик снять, как говорится. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели. Такие бестолковые руководители должны отправиться подальше… В отставку!

Исинбаева – предатель, Лондон надо разбомбить, мои спортсмены под нейтральным флагом выступать не будут, это предательство национальных интересов... Но лыжники тренируются в Европе. Занавес!» – написал комментатор в телеграм-канале.

Вяльбе о словах про «бомбу на Лондон»: «Безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я не собираюсь извиняться перед кем-то за эти слова»