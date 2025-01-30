Губерниев о сборе Большунова в Европе: «Руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять. Вранье и идиотская риторика надоели»
Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов тренируется в Европе по индивидуальному плану. Эту информацию подтвердила глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе.
«Итак, Большунов погнал тренироваться в Европу!
Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться – либо трусы надеть, либо крестик снять, как говорится. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели. Такие бестолковые руководители должны отправиться подальше… В отставку!
Исинбаева – предатель, Лондон надо разбомбить, мои спортсмены под нейтральным флагом выступать не будут, это предательство национальных интересов... Но лыжники тренируются в Европе. Занавес!» – написал комментатор в телеграм-канале.
Вяльбе о словах про «бомбу на Лондон»: «Безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я не собираюсь извиняться перед кем-то за эти слова»
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