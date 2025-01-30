«Аль-Хилаль» сделал Родриго предложение. «Реал» может получить больше 100 млн евро, а вингер – стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории саудовской лиги

Marca рассказала о поступившем Родриго предложении.

Утверждается, что в понедельник «Аль-Хилаль », находящийся в поисках замены Неймару, связался с вингером «Реала ».

Выяснить, о каких суммах речь, газете не удалось, однако объем выплат мадридцам наверняка превысит 100 млн евро.

То же касается зарплаты бразильца за весь срок действия контракта – она наверняка девятизначная. Родриго хотят сделать одним из самых высокооплачиваемых футболистов в истории саудовской лиги, а также лицом проекта, связанного с ЧМ-2034.