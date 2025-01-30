«Фонбет» подал в суд на бывшего гендиректора Анохина по делу о защите деловой репутации. Ранее он признал вину в даче взятки
Букмекерская компания «Фонбет» обратилась в суд с иском к экс-гендиректору компании Сергею Анохину.
Иск о защите деловой репутации подан в городской арбитражный суд Москвы, сумма составляет 100 млн рублей, сообщают «Аргументы и факты».
«Быть лидером – значит служить примером. «Фонбет» инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране.
Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает «Фонбет» право применять все законные методы для восстановления справедливости.
В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», – заявили в «Фонбет» Спортсу’‘.
Ранее Анохина арестовали на два месяца на время расследования уголовного дела. Его обвиняют в даче взятки, связанной с предыдущим местом его работы. Он признал вину.
Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».
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