  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Фонбет» подал в суд на бывшего гендиректора Анохина по делу о защите деловой репутации. Ранее он признал вину в даче взятки
62

«Фонбет» подал в суд на бывшего гендиректора Анохина по делу о защите деловой репутации. Ранее он признал вину в даче взятки

Букмекерская компания «Фонбет» обратилась в суд с иском к экс-гендиректору компании Сергею Анохину.

Иск о защите деловой репутации подан в городской арбитражный суд Москвы, сумма составляет 100 млн рублей, сообщают «Аргументы и факты».

«Быть лидером – значит служить примером. «Фонбет» инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране.

Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает «Фонбет» право применять все законные методы для восстановления справедливости.

В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», – заявили в «Фонбет» Спортсу’‘.

Ранее Анохина арестовали на два месяца на время расследования уголовного дела. Его обвиняют в даче взятки, связанной с предыдущим местом его работы. Он признал вину.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: Спортс’‘
Фонбет
logoСергей Анохин
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Материалы по теме
Суд арестовал Анохина на 2 месяца по делу о взятке. Экс-гендиректор «Химок» признал вину
2730 января, 17:07
СК подтвердил задержание гендиректора БК. Его обвиняют в даче взятки 60 млн рублей
230 января, 09:52
«Фонбет», PARI, Winline и BetBoom вошли в топ-100 лучших работодателей России (HeadHunter)
130 января, 08:08
Рекомендуем
Главные новости
Саид Нурмагомедов проиграл Винисиусу Оливейре единогласным решением судей, хотя котировался явным фаворитом
вчера, 18:17
Феликс перейдет в «Милан», уверены букмекеры. Клуб заинтересован в аренде игрока
5вчера, 15:53
«Ноттингем» разгромил «Брайтон» – 7:0. Это самая крупная победа «Фореста» в чемпионате с 1991 года
1вчера, 15:12
«Комо» заключил партнерское соглашение с игорным оператором Playbet.io
вчера, 14:55
«ПСЖ» – единственный клуб из топ-5 лиг, который не проигрывает в чемпионате. 3.55 – закончит сезон без поражений в Лиге 1
1вчера, 14:28
Продажи лотерейных билетов в России выросли на 30% в 2024 году
вчера, 13:17
В Бразилии букмекерские сайты опередили по популярности YouTube
вчера, 07:50
«Реал» одержал 4 разгромные победы подряд. 3.40 – продление серии в матче с «Эспаньолом»
2вчера, 07:29
Левандовски – главный фаворит на победу в бомбардирской гонке ЛЧ. Холанд – второй, Винисиус – пятый
4вчера, 06:55
Шара Буллет – явный фаворит в бою против Пейджа по версии букмекеров
11вчера, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
В Бельгии Polymarket внесли в черный список. Ранее криптобукмекера заблокировали в Сингапуре, Франции и Польше
вчера, 18:34
В Китае торговлю криптовалютными фьючерсами приравняли к азартным играм
вчера, 17:35
Stake остается беттинг-партнером Кубка Дэвиса. ITF и криптобукмекер продлили контракт до конца 2026 года
вчера, 16:35
«Арсенал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 15:50Промо
Betclic стал главным беттинг-спонсором французской Федерации регби
вчера, 13:46
Британский букмекер Bet365 официально вышел на рынок Иллинойса в США
вчера, 13:31
Более 50 млн рублей составил призовой фонд хоккейного розыгрыша от OLIMPBET
вчера, 12:30Промо
Тимур Боков сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Вальядолид» с коэффициентом 2.15
31 января, 14:54
«Команды – прямые конкуренты в борьбе за выживание. Между собой они должны играть на победу». Прогноз «Пятки Ибрагимовича» на «Монца» – «Верона»
31 января, 13:47
Гол «Брюгге» в конце первого тайма принес клиенту клуба «Лиги Ставок Private Betting» 4 738 000 рублей
31 января, 13:13Промо
Рекомендуем