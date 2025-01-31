«Филадельфия» получила Кузьменко, Пеллетье и 2 драфт-пика от «Калгари» за Фараби и Фроста

Андрей Кузьменко обменян в «Филадельфию» из «Калгари».

«Флайерс» и «Флэймс» произвели обмен, в результате которого канадский клуб пополнили нападающие Джоэл Фараби и Морган Фрост .

В «Филадельфию» перешли форварды Андрей Кузьменко и Джейкоб Пеллетье . Также клуб получил два выбора на драфте – 2-й раунд в 2025 году и 7-й раунд в 2028 году.

В этом сезоне Кузьменко набрал 15 (4+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

Пеллетье отметился 11 (4+7) баллами в 24 матчах чемпионата. Его зарплата – 800 тысяч долларов по соглашению, которое действует до конца этого сезона.

Фараби записал на свой счет 19 (8+11) очков в 50 матчах этого чемпионата. Его договор с зарплатой 5 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28.

Фрост набрал 25 (11+14) баллов в 49 матчах чемпионата. Его соглашение с окладом 2,1 млн долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.