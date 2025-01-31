Мичков сыграл 8:30 против «Айлендерс» – минимальное время в сезоне. Торторелла посадил его на скамейку во 2-м периоде после гола соперника
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла посадил 20-летнего россиянина на скамейку во 2-м периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:0).
Это произошло в середине игрового отрезка, сразу после первой шайбы клуба с Лонг-Айленда, заброшенной Симоном Хольмстремом.
Во время атаки «Айлендерс» россиянин находился в своей зоне и раньше времени пошел вперед, не сумев помешать сопернику.
Больше Матвей на лед не выходил. В итоге он сыграл 8 минут 30 секунд – минимальное время в сезоне (2:51 – в большинстве, «минус 1»). У него 1 бросок в створ и 1 промах, а также 1 потеря.
В итоге Мичков остался без очков в 5-м матче подряд. В 51 игре в сезоне у него 34 (14+20) балла при полезности «минус 14».
Отметим, что в первом периоде гол Матвея был отменен по запросу тренера «Айлендерс» Патрика Руа. Судьи определили, что Морган Фрост помешал вратарю Илье Сорокину в этом моменте.
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