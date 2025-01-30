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Шамиль Газизов: «Плохо отношусь к развалу СССР – это не было случайностью, его развалили. Ельцин – мужик, исторический человек. Он дал какую-то свободу»

Шамиль Газизов высказался о распаде СССР.

– Сентябрь-октябрь 93-го, уже глобальный путч, танки в Москве, «Лебединое озеро». Было ощущение, что страна катится в пропасть?

– Вообще не было страшно. Не заметил.

– Не включали телевизор и не видели «Лебединое озеро»?

– Включал. Ну, что-то двигаются там. Идет передел сфер влияния. И меня это меньше всего интересовало.

– Ваше отношение к Ельцину?

– Он какую-то свободу дал. Мужик. Человек исторический. В этот момент оказался там, сложное время было.

Возможно, крамолу скажу: я плохо отношусь к тому, что развалился Советский Союз. Это история о том, что именно развалили. Это не было случайностью, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

Газизов об армии: «Пошел на 2 недели, а остался на 22 месяца. Мужской коллектив, есть перегибы, но если ты не тюфтя, а мужик – ничего страшного не произойдет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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