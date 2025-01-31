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  • «Лацио», «Атлетик», «МЮ», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс» вышли в 1/8 финала ЛЕ. «Аякс», «Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Порту», ПАОК и «Фенербахче» сыграют в стыках
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«Лацио», «Атлетик», «МЮ», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс» вышли в 1/8 финала ЛЕ. «Аякс», «Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Порту», ПАОК и «Фенербахче» сыграют в стыках

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Напрямую в 1/8 финала турнира вышли «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Места с 9-го по 24-е, дающие путевку в стыковые матчи, заняли «Буде-Глимт», «Андерлехт», ФКСБ, «Аякс», «Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория» Пльзень, «Ференцварош», «Порту», АЗ, «Мидтьюлланд», «Юнион», ПАОК, «Твенте» и «Фенербахче».

Жеребьевка пар в стыках пройдет 31 января.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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