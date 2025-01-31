«Лацио», «Атлетик», «МЮ», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс» вышли в 1/8 финала ЛЕ. «Аякс», «Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Порту», ПАОК и «Фенербахче» сыграют в стыках