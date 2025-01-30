Потерпел крушение самолет, вылетевший из Уичито, где завершился чемпионат США по фигурному катанию

В США потерпел крушение самолет, на котором могли находиться фигуристы.

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито, где проходил чемпионат США, и потерпел крушение неподалеку от Вашингтона. В Белом доме подтвердили, что в инциденте участвовал военный вертолет.

После столкновения с вертолетом пассажирский самолет упал в реку Потомак. Предположительно, на борту самолета могли находиться фигуристы, возвращавшиеся с национального чемпионата.

«Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», – сказал агент Ари Закарян .

На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа.