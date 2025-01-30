Россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024 году. Оборот рынка букмекеров вырос на 40%

В России наблюдается значительный рост рынка ставок на спорт.

Объем принятых ставок в 2024 году вырос на 40% по сравнению с 2023-м и составил 1,7 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

В азартных играх приняли участие свыше 6 миллионов человек, из них более 2 млн игроков делали хотя бы одну ставку в месяц.

«При обороте букмекеров в 1,7 триллиона рублей примерно 1,5 триллиона были выплачены клиентам в качестве выигрыша», – заявил советник гендиректора «Фонбет » Николай Оганезов .

По его данным, объем целевых отчислений на российский спорт в 2024 году составил около 33 миллиардов рублей. Букмекеры платят отчисления по ставке 2%, но не менее 30 миллионов рублей в квартал.

Ставочная вики Спортса

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