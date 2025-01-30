Малком хочет вернуться в «Зенит» летом. Бразилец не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хилале» («СЭ»)

Малком думает о возвращении в «Зенит» летом.

По информации «Спорт-Экспресса », нападающий не ощущает себя ценным игроком в «Аль-Хилале». Малком считает возвращение в «Зенит » идеальным вариантом продолжения карьеры на данный момент, поскольку всегда хорошо чувствовал себя в России.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.

В «Аль-Хилале » на счету форварда 5 голов и 5 ассистов в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Его статистику можно найти здесь .