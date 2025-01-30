Малком хочет вернуться в «Зенит» летом. Бразилец не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хилале» («СЭ»)
Малком думает о возвращении в «Зенит» летом.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий не ощущает себя ценным игроком в «Аль-Хилале». Малком считает возвращение в «Зенит» идеальным вариантом продолжения карьеры на данный момент, поскольку всегда хорошо чувствовал себя в России.
Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.
В «Аль-Хилале» на счету форварда 5 голов и 5 ассистов в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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