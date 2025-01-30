Роналду скандировали «Месси, Месси» на матче «Аль-Насра». Криштиану приложил руку к уху и с улыбкой убежал в раздевалку

Болельщики скандировали кричалку про Лионеля Месси в адрес Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» победил «Аль-Раэд» (2:1) в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португальский форвард забил гол и сделал ассист в матче.

В перерыве фанаты на трибунах начали кричать «Месси, Месси », когда футболисты уходили с поля. В ответ на это Криштиану приложил руку к уху и с улыбкой убежал в раздевалку.

Изображение: кадр из трансляции

Роналду забил 13 голов в 10 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию

39-летний Роналду с 15 голами лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги. Бензема и Митрович отстают на 2 мяча