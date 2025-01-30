Роналду скандировали «Месси, Месси» на матче «Аль-Насра». Криштиану приложил руку к уху и с улыбкой убежал в раздевалку
Болельщики скандировали кричалку про Лионеля Месси в адрес Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» победил «Аль-Раэд» (2:1) в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португальский форвард забил гол и сделал ассист в матче.
В перерыве фанаты на трибунах начали кричать «Месси, Месси», когда футболисты уходили с поля. В ответ на это Криштиану приложил руку к уху и с улыбкой убежал в раздевалку.
Изображение: кадр из трансляции
Роналду забил 13 голов в 10 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
39-летний Роналду с 15 голами лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги. Бензема и Митрович отстают на 2 мяча
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер B24
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